В голландском Херенвене продолжается этап Кубка мира по конькобежному спорту. Российские спортсмены завоевали две медали.

В голландском Херенвене продолжается этап Кубка мира по конькобежному спорту. Российские спортсмены завоевали две медали.Павел Кулижников одержал победу на дистанции 500 метров, показав результат 34,494 секунды. Вторым и третьим стали японцы Цубаса Хасэгава (34,521) и Юма Мураками (34,557) соответственно​​​.Екатерина Шихова заняла третье место на дистанции 1500 метров. Показав результат 1 минута 54,039 секунды​​​. Победила голландка Ирен Вюст (1.53,300), второй стала американка Бриттани Боу (+0,70 секунды).