Гоша Куценко подумывает об уходе из профессии. Одному из самых узнаваемых и популярных актеров России не дают главных ролей. Причина – в давнем конфликте с руководством Первого канала, считает артист.

Гоша Куценко подумывает об уходе из профессии. Одному изсамых узнаваемых и популярных актеров России не дают главных ролей. Причина – вдавнем конфликте с руководством Первого канала, считает артист.Желание сменить сферу деятельности продиктовано малымколичеством интересных амплуа, признается Гоша Куценко. По его словам, укаждого актера был такой период, когда все самое интересное предлагали ему. Ноприходит время, когда достаются роли сопутствующего характера, а не главные.Так всегда происходит, когда артист достигает определенного возраста, заметилактер.Однако в его случае не все так просто. Куценко уверен, чтоесть еще одна, не менее важная причина."У меня 10 лет конфликт с Первым каналом, поэтому меня неприглашают в их сериалы, что сказывается на востребованности в профессии.Первый канал делает действительно качественный, дорогой продукт. Когда мнеисполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меняпоздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован",– признался Гоша Куценко в интервью на YouTube-канале "А поговорить?".При этом актер даже не помнит, из-за чего начался конфликт., как и любой артист, мечтает о главных ролях иярких перевоплощениях. Но зачастую ему приходится соглашаться на яркие амплуа сминимумом диалогов. Тем не менее, своей фильмографии Гоша не стесняется. Актеруверен, что в ней немало достойных, заслуживающих внимания страниц.Сейчас пробует себя в качестве режиссера ипродюсера. Пытается артист развить и музыкальную карьеру: Куценко со своимколлективом постоянно записывает новые композиции и гастролирует по России,пишет