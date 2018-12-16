Гоша Куценко подумывает об уходе из профессии. Одному из
самых узнаваемых и популярных актеров России не дают главных ролей. Причина – в
давнем конфликте с руководством Первого канала, считает артист.
Гоша Куценко подумывает об уходе из профессии. Одному из
самых узнаваемых и популярных актеров России не дают главных ролей. Причина – в
давнем конфликте с руководством Первого канала, считает артист.
Желание сменить сферу деятельности продиктовано малым
количеством интересных амплуа, признается Гоша Куценко. По его словам, у
каждого актера был такой период, когда все самое интересное предлагали ему. Но
приходит время, когда достаются роли сопутствующего характера, а не главные.
Так всегда происходит, когда артист достигает определенного возраста, заметил
актер.
Однако в его случае не все так просто. Куценко уверен, что
есть еще одна, не менее важная причина.
"У меня 10 лет конфликт с Первым каналом, поэтому меня не
приглашают в их сериалы, что сказывается на востребованности в профессии.
Первый канал делает действительно качественный, дорогой продукт. Когда мне
исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня
поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован",
– признался Гоша Куценко в интервью на YouTube-канале "А поговорить?".
При этом актер даже не помнит, из-за чего начался конфликт.
, как и любой артист, мечтает о главных ролях и
ярких перевоплощениях. Но зачастую ему приходится соглашаться на яркие амплуа с
минимумом диалогов. Тем не менее, своей фильмографии Гоша не стесняется. Актер
уверен, что в ней немало достойных, заслуживающих внимания страниц.
Сейчас пробует себя в качестве режиссера и
продюсера. Пытается артист развить и музыкальную карьеру: Куценко со своим
коллективом постоянно записывает новые композиции и гастролирует по России,
пишет