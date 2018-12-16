Тайное совещание, посвященное независимости Белоруссии от России, провел президент Александр Лукашенко. Участники решили стоять в этом вопросе до конца.

Тайное совещание, посвященное независимости Белоруссии отРоссии, провел президент Александр Лукашенко. Участники решили стоять в этомвопросе до конца.О совещании белорусского президента с высшим руководствомстраны сообщает издание "Наша Нива" со ссылкой на два источника вовластных кругах. Александр Лукашенко обсудил с участниками заседания меры, которыенеобходимо предпринять в условиях "давления с российской стороны"."Было большое совещание у президента. На нем говорилосьдо конца стоять за независимость. Все поддержали это", – рассказал источник.Участникам совещания у также поручено пристальнее следить заинформационным полем. Кроме того, во время встречи было высказано мнение о том,что на налоговый маневр России нужно отвечать "не совещаниями, а реформами".В Минске подсчитали, что в 2019 году Белоруссия из-зароссийского налогового маневра в нефтяной отрасли потеряет около 300 миллионовдолларов – при цене на нефть 70 долларов за баррель. А за шесть лет потеримогут составить около 10 миллиардов долларов, заявили в Минфине Белоруссии. ИзМосквы Минску уже ответили на это: российский министр финансов Антон Силуанов подчеркнул,что Москва не обещала выплачивать Белоруссии компенсации из-за реализации налоговогоманевра в России.Напомним, Александр 14 декабря провелпресс-конференцию в Минске. Белорусский лидер заявил, что для него важносохранить "относительную" независимость от других стран. ЕслиБелоруссию хотят "поделить на области и впихнуть в Россию" – этого небудет никогда. По словам Лукашенко, суверенитет для него – это святое.