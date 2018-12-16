Тайное совещание, посвященное независимости Белоруссии от
России, провел президент Александр Лукашенко. Участники решили стоять в этом
вопросе до конца.
Тайное совещание, посвященное независимости Белоруссии от
России, провел президент Александр Лукашенко. Участники решили стоять в этом
вопросе до конца.
О совещании белорусского президента с высшим руководством
страны сообщает издание "Наша Нива" со ссылкой на два источника во
властных кругах. Александр Лукашенко обсудил с участниками заседания меры, которые
необходимо предпринять в условиях "давления с российской стороны".
"Было большое совещание у президента. На нем говорилось
до конца стоять за независимость. Все поддержали это", – рассказал источник.
Участникам совещания у также поручено пристальнее следить за
информационным полем. Кроме того, во время встречи было высказано мнение о том,
что на налоговый маневр России нужно отвечать "не совещаниями, а реформами".
В Минске подсчитали, что в 2019 году Белоруссия из-за
российского налогового маневра в нефтяной отрасли потеряет около 300 миллионов
долларов – при цене на нефть 70 долларов за баррель. А за шесть лет потери
могут составить около 10 миллиардов долларов, заявили в Минфине Белоруссии. Из
Москвы Минску уже ответили на это: российский министр финансов Антон Силуанов подчеркнул,
что Москва не обещала выплачивать Белоруссии компенсации из-за реализации налогового
маневра в России.
Напомним, Александр 14 декабря провел
пресс-конференцию в Минске. Белорусский лидер заявил, что для него важно
сохранить "относительную" независимость от других стран. Если
Белоруссию хотят "поделить на области и впихнуть в Россию" – этого не
будет никогда. По словам Лукашенко, суверенитет для него – это святое.