Анастасия Решетова носит в сумочке нож. Если не считать этого маленького нюанса, подруга рэпера Тимати – девушка положительная: она очень любит порядок во всем.

Анастасия Решетова носит в сумочке нож. Если не считатьэтого маленького нюанса, подруга рэпера Тимати – девушка положительная: онаочень любит порядок во всем.Откровениями о себе Анастасия Решетова поделилась со своимиподписчиками в Сети. Она рассказала о том, что до недавнего времени зналитолько близкие.Решетова – шопоголик. Бизнесвумен призает, что тратитслишком много средств на одежду и еду, но удержаться от новой покупки не всилах. "Не могу без покупок. Если бы не моя расточительность, то уже давносама себе машину могла бы купить", – поделилась проблемой Анастасия.Беспорядка органически не переносит. Она постояннопротирает руки антибактериальным гелем, не пользуется одним и тем же полотенцемдважды. В автомобиле наводит порядок несколько раз в неделю – и может жесткоотчитать сотрудника автомойки, если обнаружит после уборки пыль в салоне.Вот с чтением у невесты Тимати отношения не складываются. Анастасияне любит читать книги от начала и до конца – а листает их, "выхватывая"самое интересное. постоянно носит в суме нож – зачем, объяснить неможет. И пьет много кофе, пишет издание "7Дней".