Анастасия Решетова носит в сумочке нож. Если не считать
этого маленького нюанса, подруга рэпера Тимати – девушка положительная: она
очень любит порядок во всем.
Анастасия Решетова носит в сумочке нож. Если не считать
этого маленького нюанса, подруга рэпера Тимати – девушка положительная: она
очень любит порядок во всем.
Откровениями о себе Анастасия Решетова поделилась со своими
подписчиками в Сети. Она рассказала о том, что до недавнего времени знали
только близкие.
Решетова – шопоголик. Бизнесвумен призает, что тратит
слишком много средств на одежду и еду, но удержаться от новой покупки не в
силах. "Не могу без покупок. Если бы не моя расточительность, то уже давно
сама себе машину могла бы купить", – поделилась проблемой Анастасия.
Беспорядка органически не переносит. Она постоянно
протирает руки антибактериальным гелем, не пользуется одним и тем же полотенцем
дважды. В автомобиле наводит порядок несколько раз в неделю – и может жестко
отчитать сотрудника автомойки, если обнаружит после уборки пыль в салоне.
Вот с чтением у невесты Тимати отношения не складываются. Анастасия
не любит читать книги от начала и до конца – а листает их, "выхватывая"
самое интересное. постоянно носит в суме нож – зачем, объяснить не
может. И пьет много кофе, пишет издание "7Дней".