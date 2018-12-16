Лыжник Сергей Устюгов оказался в заявке сборной России на индивидуальную гонку на дистанции 15 километров, которая пройдет 16 декабря в швейцарском Давосе в рамках четвертого этапа Кубка мира. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта.

Лыжник Сергей Устюгов оказался в заявке сборной России на индивидуальную гонку на дистанции 15 километров, которая пройдет 16 декабря в швейцарском Давосе в рамках четвертого этапа Кубка мира. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта.Напомним, что Устюгов травмировал палец руки на предсезонных сборах и пропустил стартовые этапы Кубка мира. Однако теперь он полностью восстановился и готов провести полноценную гонку.Этап Кубка мира в Давосе завершится 16 декабря.