Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил c 70-летием коллектив Государственного академического хореографического ансамбля Березка имени Надежды Надеждиной,
Государственному академическому хореографическому ансамблю "Березка" имени Надежды Надеждиной исполнилось 70 лет.
По этому поводу премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев направил ансамблю поздравительную телеграмму.
Медведев отметил, что ансамбль вызывает восхищение во всем мире, это коллектив творческих людей, объединенных одной идеей. Они преданы искусству, и любое их выступление помогает лучше понять Россию.
Премьер пожелал коллективу больших творческих удач, передает РИА Новости.