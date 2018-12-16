Известный теле– и радиоведущий Владимир Соловьев не
понимает, почему Прохор Шаляпин более известен, чем настоящие герои России. В
свою очередь, непонятное существо, как назвал певца Соловьев,
заявил, что его любят российские бабушки.
Известный теле– и радиоведущий Владимир Соловьев не
понимает, почему Прохор Шаляпин более известен, чем настоящие герои России. В
свою очередь, "непонятное существо", как назвал певца Соловьев,
заявил, что его любят российские бабушки.
Кто эти люди и почему россияне должны знать об их
существовании? – задался вопросом Владимир Соловьев в эфире своей программы на
радио "Вести ФМ". Журналист не понимает, как получилось, что в нашей
стране подобные личности известны больше, чем настоящие герои России.
"Я вчера в очередной раз включил Андрея Малахова.
Скажите мне, пожалуйста, кто такой Прохор Шаляпин? Я единственное, что знаю про
Прохора Шаляпина благодаря Андрею Малахову, что это непонятное существо
встречается с Виталиной Цымбалюк-Романовской", – сказал ведущий.
Что касается пассии Шаляпина – Цымбалюк-Романовской, то с
каких это пор она стала пианисткой? Соловьеву известно лишь, что на нее подавал
в суд Армен Борисович Джигарханян – "потому что она проявила себя
омерзительно", отметил журналист.
"Какой-то Прохор Шаляпин, который не Прохор и не
Шаляпин. Почему он Прохор Шаляпин? Мужик, который с радостью рассказывает, что
он сделал маленькую операцию, поправив себе носик. И кроме того, что это
35-летнее чудовище из Волгограда регулярно женится на разных гражданках разного
возраста, которые всегда старше его", – возмутился Соловьев.
Прохор на журналиста за такой комментарий обиделся.
Певец тут же вспомнил несколько приличествующих случаю изречений великих
артистов – в частности, Людмилы Гурченко. "Если тебе плюют в спину -
значит, ты впереди", – заявил певец. и добавил, что критика, хоть и
неприятна, но ничего для него не значит. Ведь главный судья – народ!
"Меня любят все бабушки. Я вчера выступал в Бирюлево на
дне района. Пришло 700 бабушек! Они меня любят и смотрят, как я веду "Прогноз
погоды", – с гордостью отметил . И скромно добавил: он не виноват,
что такой молодой и красивый – за что, кстати, на телевидении его тоже любят,
пишет