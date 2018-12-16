Известный теле– и радиоведущий Владимир Соловьев не понимает, почему Прохор Шаляпин более известен, чем настоящие герои России. В свою очередь, непонятное существо, как назвал певца Соловьев, заявил, что его любят российские бабушки.

Известный теле– и радиоведущий Владимир Соловьев непонимает, почему Прохор Шаляпин более известен, чем настоящие герои России. Всвою очередь, "непонятное существо", как назвал певца Соловьев,заявил, что его любят российские бабушки.Кто эти люди и почему россияне должны знать об ихсуществовании? – задался вопросом Владимир Соловьев в эфире своей программы нарадио "Вести ФМ". Журналист не понимает, как получилось, что в нашейстране подобные личности известны больше, чем настоящие герои России."Я вчера в очередной раз включил Андрея Малахова.Скажите мне, пожалуйста, кто такой Прохор Шаляпин? Я единственное, что знаю проПрохора Шаляпина благодаря Андрею Малахову, что это непонятное существовстречается с Виталиной Цымбалюк-Романовской", – сказал ведущий.Что касается пассии Шаляпина – Цымбалюк-Романовской, то скаких это пор она стала пианисткой? Соловьеву известно лишь, что на нее подавалв суд Армен Борисович Джигарханян – "потому что она проявила себяомерзительно", отметил журналист."Какой-то Прохор Шаляпин, который не Прохор и неШаляпин. Почему он Прохор Шаляпин? Мужик, который с радостью рассказывает, чтоон сделал маленькую операцию, поправив себе носик. И кроме того, что это35-летнее чудовище из Волгограда регулярно женится на разных гражданках разноговозраста, которые всегда старше его", – возмутился Соловьев.Прохор на журналиста за такой комментарий обиделся.Певец тут же вспомнил несколько приличествующих случаю изречений великихартистов – в частности, Людмилы Гурченко. "Если тебе плюют в спину -значит, ты впереди", – заявил певец. и добавил, что критика, хоть инеприятна, но ничего для него не значит. Ведь главный судья – народ!"Меня любят все бабушки. Я вчера выступал в Бирюлево надне района. Пришло 700 бабушек! Они меня любят и смотрят, как я веду "Прогнозпогоды", – с гордостью отметил . И скромно добавил: он не виноват,что такой молодой и красивый – за что, кстати, на телевидении его тоже любят,пишет