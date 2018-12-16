В Польше снесен обелиск на могиле советских и польских воинов, сражавшихся с фашизмом.

В Польше снесен обелиск на могиле советских и польских воинов, сражавшихся с фашизмом, сообщается на сайте российского МИД.Обелиск размещен на братской могиле в 70 километрах от Гданьска на севере Польши. Памятник демонтирован по распоряжению местной администрации в рамках "декоммунизации общественного пространства". При этом сведения о перезахоронении останков героев отсутствуют.Российское внешнеполитическое ведомство заявило решительный протест такой госполитике и требует принять незамедлительные меры к восстановлению обелиска.Это не первый случай сноса памятника на братской могиле в Польше. В сентябре 2017 года власти города Тшчанка разрушили мавзолей на месте погребения 56 красноармейцев-танкистов.