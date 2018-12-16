Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
<a href="http://33live.ru/novosti/16-12-2018-na-ukraine-razbilas-27-ya-sushka.html" target="_blank">На Украине разбилась 27-я Сушка</a> - Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
[url=http://33live.ru/novosti/16-12-2018-na-ukraine-razbilas-27-ya-sushka.html]На Украине разбилась 27-я Сушка[/url] - Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.