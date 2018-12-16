Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Около трех часов дня при заходе на посадку разбился многоцелевой истребитель Су-27, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.Летчик погиб.Другой информации пока не предоставляется.