Если ВМС США не модернизируют крылья палубной авиации, то американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем.

ВМС США рискует потерять свою конкурентоспособность, сообщает журнал The National Interest.Чтобы избежать подобного, американский флот должен модернизировать крылья палубной авиации.После распада СССР началось сознательное сокращение боевых возможностей, Истребитель четвертого поколения Grumman F-14 Tomcat и палубный противолодочный самолет Lockheed S-3 Viking заменили на истребители-бомбардировщики Hornet и Super Hornet. Это не лучшим образом сказалось на боеспособности американского флота.Американским авианосным группам сейчас не хватает специализации, выносливости, радиуса действия. В случае войны с Россией и Китаем флот США потерпит поражение.