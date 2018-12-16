В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. В Вашингтоне столичные встречались с Баффало Сэйбрз. Хозяева льда сумели добиться победы в серии буллитов со счетом 4:3. Победный бросок исполнил капитан Кэпиталз Александр Овечкин.

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. В Вашингтоне "столичные" встречались с "Баффало Сэйбрз". Хозяева льда сумели добиться победы в серии буллитов со счетом 4:3. Победный бросок исполнил капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин.What a week for @ovi8 #ALLCAPS #CapsSabres pic.twitter.com/cqpLdBZGJz— Washington Capitals (@Capitals) 16 декабря 2018 г.Кроме того, российский форвард отметился заброшенной шайбой во втором периоде, продлив свою результативную серию до 14 игр подряд. Она стала рекордной для Овечкина.Российские легионеры "Вашингтона" Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов набрали по очку, по разу ассистировав партнерам по команде.Результаты других матчей дня: "Монреаль Канадиенс" – "Оттава Сенаторз" – 5:2, "Флорида Пантерз" – "Торонто Мэйпл Ливз" – 4:3 ОТ, "Питтсбург Пингвинз" – "Лос-Анджелес Кингз" – 4:3 ОТ, "Коламбус Блю Джекетс" – "Анахайм Дакс" – 1:2 ОТ.