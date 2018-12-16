В Санкт-Петербурге в Константиновском дворце очень необычный президентский Совет по культуре и искусству. А прибыл туда глава государства после встречи с мальчиком по имени Артем Пальянов.

В Санкт-Петербурге в Константиновском дворце очень необычный президентский Совет по культуре и искусству. Помимо судьбы муниципальных библиотек и клубов, ведущих оркестров и киностудий нашлось время даже для... рэпа и мата. Нет, не для использования, конечно. Но для обсуждения. А прибыл туда глава государства после встречи с мальчиком по имени Артем Пальянов.В гости к президенту. Семиклассник Артем с отцом и братом приехали к главе государства на чай. Сюрпризы с порога — новогодние подарки под елкой.Неглавный подарок на улице — их ждет вертолет. Артем мечтал полетать над Петербургом. В распоряжении мальчика будет один из вертолетов президентского летного отряда.- Там маршрут тебе сейчас покажу. Смотри, вот отсюда, где мы сейчас находимся, вы перелетите Финский залив, сделаете кружок вокруг башни "Газпрома". Потом через центр по реке Неве, назад, сделаете еще кружок вокруг Петропавловки, — говорит президент.- О, круто!- Я вас отвезу.Президент за рулем, а его главный пассажир уже на седьмом небе от счастья. Владимир Путин будучи на форуме добровольцев узнал о желаниях пяти тяжело больных детей. У Артема повышенная хрупкость костей. Мальчик перенес несколько тяжелейших операций, но он не сдался. Ходит в школу, победитель олимпиад, любознательный. Он в музеях частый гость. Теперь вот первый полет на вертолете.Исполняя детскую мечту, президент немного опаздывал на совет по культуре. За столом любимые миллионами лица. Певцы и актеры, музыканты и режиссеры. Но говорят о других коллегах по цеху. Хип-хоп и рэп-исполнители жалуются, что их концерты запрещают.Под запрет выступления исполнителей попадают из-за текстов. Много мата, а слушают их подростки. В Интернете у таких треков миллионы просмотров. Композитор Игорь Матвиенко в сердцах предлагает всем разрешить материться."Ваше предложение всем разрешить… ну, это революционное предложение, можем начать прямо на совете по культуре. Но вот смешно. Почему нам смешно? Потому что мы — люди определенного круга. Нужно сделать так, чтобы всем было смешно и не хотелось. Это часть нашего языка. Но вопрос только — как это использовать. У нас и разные части тела есть. Мы же их не выставляем на показ каждый раз, когда тепло и холодно, понимаете? Это часть культуры, это часть нашей общей культуры. Поэтому относится к этому нужно очень осторожно", — ответил Путин.Как строить работу с цирками — инициатива Эдгара Запашного. Иностранные коллеги строят в России свои постоянные площадки, хотя россиянам за границей ничего подобного не позволяют. Отечественные циркачи просят защитить наш рынок.В 2023 году будет отмечаться 150-летие со дня рождения великого Рахманинова. Пианист Денис Мацуев предлагает задуматься о программе торжеств уже сейчас. Деятели культуры не только с инициативами брали слово, благодарности тоже звучали.- Прежде всего хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за поддержку Российского национального молодежного симфонического оркестра.- Ну, обижаете прямо, "спасибо за поддержку". За создание, — комментирует Путин.- За создание, да, совершенно верно. Спасибо.- Сто молодых музыкантов из двадцати семи регионов страны, очень одаренных, счастливы, что имеют работу и реализуются в своей профессии."Огромное спасибо, Владимир Владимирович, вам за Год кино, который прошел, мне кажется, удивительно. Такие результаты, которые потрясли и нас самих. Но все это — благодаря зрителю", — говорит Владимир Машков.Зритель наконец-то пошел на отечественные фильмы. Вместе с поддержкой кинематографа растет и качество лент. Мифы о цензуре в кино нашем и не нашем авторитетно развеивает Андрей Кончаловский: "Я прожил в Америке десять лет. И должен вам сказать, что цензура, которую я испытывал в Америке, не сравнима с советской, не сравнима. Меня просили вырезать одно, другое, третье. Если бы я снимал фильм о войне, то Пентагон контролировал бы каждую сцену".Больную для себя тему поднимают библиотекари. Фонды не обновляются, хотя читатель идет. Бесплатное чтение — альтернатива дорожающим книгам. Рынок вытесняет и не самые популярные, но такие нужные издания на национальных языках."В советское время, как бы мы ни ругали тоталитарный режим, но выделялись необходимые ресурсы на то, чтобы и книжки издавать на национальных языках, и газеты были, и передачи. У нас все коммерционализируется, и эта часть нашей жизни очень пострадала за последнее время. Надо восстанавливать", — комментирует президент.Культуре государственное внимание. Об этом Путин говорил еще в своем майском указе. Запускается отдельный национальный проект — культура.В рамках нацпроекта появятся федеральные культурны кластеры. Чтобы привлекать больше аудитории, в том числе иностранной. Для удобства на одной площадке соберутся филиалы ведущих музеев, театров, культурных вузов. Президент назвал и города, где откроются первые кластеры. Владивосток, Кемерово, Калининград, Севастополь.Путин подчеркивает, бедными родственниками не должны себя чувствовать другие культурные объекты в регионах. Их поддержка не должна сократиться.О наследии Петербурга говорит директор Эрмитажа. В северной столице больше 200 музеев."Музеи нельзя закрывать. Мы недавно защитили музей города Советска. Это Тильзит. Важнейшее место. Сейчас под угрозой музей городской скульптуры Петербурга, чьи помещения востребованы Александро-Невской Лаврой. Остро стоит вопрос и о сохранении традиционного музея блокады в Соляном городке. Он является ведь не только памятником блокады, но и историей уничтожения музея, и памятью о подвиге города в ходе знаменитого Ленинградского дела. Кстати говоря, вот Исаакиевский собор в Петербурге демонстрирует вполне нормальный процесс совместного использования памятника музеем и епархии. Мы все время этим занимаемся", — говорит Михаил Пиотровский.Вместо отведенного часа разговор продолжался уже больше двух, а деятели культуры продолжали передавать Владимиру Путину записки.Пока взрослые говорили, затаивший от восторга дыхание школьник летал над северной столицей. Петербург с высоты птичьего полета он, как и хотел, увидел. Уже дома наперебой рассказывали маме об увиденном, и тут позвонил президент.- Артем, это ты? Привет еще раз. Ну как ты, покатался? Обалденно? Понравилось? А брату? Ну ладно. Подарки распаковали? Сейчас начинаете? Начинайте, это приятное занятие. Ты знаешь? Я не сомневался.Президент поздравил Артема с наступающим новым годом и пожелал мальчику здоровья. Это главная мечта, которая тоже должна обязательно сбыться.