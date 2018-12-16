Певица Ани Лорак на своей странице в Instagram опубликовала фотографию из-за кулис нового ледового шоу Аленький цветочек. Поклонники не узнали на снимке Татьяну Навку, которая предстала перед публикой без грима и макияжа.

Певица Ани Лорак на своей странице в Instagram опубликовала фотографию из-за кулис нового ледового шоу "Аленький цветочек". Поклонники не узнали на снимке Татьяну Навку, которая предстала перед публикой без грима и макияжа.В самое ближайшее время в Москве состоится премьера ледового музыкального шоу "Аленький цветочек". Судя по информации, просачивающейся в Сеть, шоу обещает быть впечатляющим.Впрочем, пока поклонники довольствуются анонсами в Instagram Татьяны Навки и других участников выступления, а наибольшее впечатление на них производит не подготовленная программа, костюмы и список гостей, а внешний вид самой фигуристки. По крайней мере, именно такое впечатление может сложиться от комментариев под очередной публикацией Ани Лорак.На своей странице в Instagram певица опубликовала фотографию из-за кулис ледового шоу. Поклонники обратили внимание, что на этом снимке Татьяна Навка выглядит очень уставшей. А некоторые признались, что и вовсе не смогли узнать фигуристку без макияжа или сценического грима. Дескать, подготовка к выступлению отняла у нее так много сил, что времени создать для себя какой-нибудь образ у спортсменки просто не осталось.Пользователи Сети обратили внимание, что похожим образом Татьяна Навка выглядит и на других снимках, сделанных во время подготовки в запуску шоу. Впрочем, многие поклонники не видят ничего необычного или страшного в том, что спортсменка во время работы занимается своими непостредственными обязанностями, а не "наводит красоту на лице". Возмущаться, по их словам, следовало бы, если бы было наоборот.