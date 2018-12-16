В квартире по месту жительства молодого человека сотрудниками полиции было обнаружено 20 пакетов с наркотиком, общей массой более 10 граммов...

Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по району Коньково задержали подозреваемого в хранении наркотиков.В ходе патрулирования территории на Севастопольском проспекте был задержан 20-летний москвич. В ходе его личного досмотра полицейские обнаружили в кармане куртки сверки с веществом растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является – марихуаной, общей массой 14,4 граммов.Позже в ходе обыска в квартире по месту жительства подозреваемого сотрудниками полиции было обнаружено 20 пакетов с неизвестным веществом. Как выяснилось в результате исследования изъятое также является марихуаной, массой более 149 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56