Родственники знаменитой актрисы советского и российского
кино Маргариты Тереховой собирают деньги на ее лечение. Артистка уже более 10
лет не появляется на публике – после того, как у нее диагностировали болезнь
Альцгеймера.
Родственники знаменитой актрисы советского и российского
кино Маргариты Тереховой собирают деньги на ее лечение. Артистка уже более 10
лет не появляется на публике – после того, как у нее диагностировали болезнь
Альцгеймера.
Последней работой Маргариты Тереховой стала роль в картине
Михаила Козырева "Поездка к матери". Причем в картине актриса только
озвучивала свою героиню, которая не появляется в кадре. С 2005 года Терехову не
видели на публичных мероприятиях.
О состоянии актрисы рассказали родственники, которые пришли
в студию программы "Эксклюзив". По словам сына и дочери Маргариты
Борисовны, она всегда отличалась рассеянностью – именно поэтому они не сразу
заметили симптомы болезни.
"10 лет назад ей поставили диагноз болезнь Альцгеймера
– это когда человек может сам не понимать кто он. Она сейчас сама не ходит,
почти не говорит и слабо реагирует", – рассказал Александр Терехов.
Родные опровергли слухи о том, что Маргариту Терехову
бросили в одиночестве. Рядом с ней находятся не только сын и дочь, но и
сиделка, а также две сводные сестры. Живет Маргарита Борисовна в своей
небольшой двухкомнатной квартире в Москве.
По словам родственников, чтобы поддерживать человека в
нормальном состоянии, требуются большие деньги. Но актриса в кино давно не
снимается, а семейных сбережений почти не осталось. За свою продолжительную
карьеру не скопила достаточно средств для безбедной старости, пишет
Состояние Маргариты в последнее время ухудшилось, она почти
все время лежит на специальной каталке, приспособленной для тяжелобольных
пациентов. Семье требуются финансы, чтобы поддерживать Терехову в стабильном
состоянии. Родные обратились за помощью как к поклонникам творчества великой актрисы,
так и ко всем неравнодушным людям.