Родственники знаменитой актрисы советского и российского кино Маргариты Тереховой собирают деньги на ее лечение. Артистка уже более 10 лет не появляется на публике – после того, как у нее диагностировали болезнь Альцгеймера.

Родственники знаменитой актрисы советского и российскогокино Маргариты Тереховой собирают деньги на ее лечение. Артистка уже более 10лет не появляется на публике – после того, как у нее диагностировали болезньАльцгеймера.Последней работой Маргариты Тереховой стала роль в картинеМихаила Козырева "Поездка к матери". Причем в картине актриса толькоозвучивала свою героиню, которая не появляется в кадре. С 2005 года Терехову невидели на публичных мероприятиях.О состоянии актрисы рассказали родственники, которые пришлив студию программы "Эксклюзив". По словам сына и дочери МаргаритыБорисовны, она всегда отличалась рассеянностью – именно поэтому они не сразузаметили симптомы болезни."10 лет назад ей поставили диагноз болезнь Альцгеймера– это когда человек может сам не понимать кто он. Она сейчас сама не ходит,почти не говорит и слабо реагирует", – рассказал Александр Терехов.Родные опровергли слухи о том, что Маргариту Тереховубросили в одиночестве. Рядом с ней находятся не только сын и дочь, но исиделка, а также две сводные сестры. Живет Маргарита Борисовна в своейнебольшой двухкомнатной квартире в Москве.По словам родственников, чтобы поддерживать человека внормальном состоянии, требуются большие деньги. Но актриса в кино давно неснимается, а семейных сбережений почти не осталось. За свою продолжительнуюкарьеру не скопила достаточно средств для безбедной старости, пишетСостояние Маргариты в последнее время ухудшилось, она почтивсе время лежит на специальной каталке, приспособленной для тяжелобольныхпациентов. Семье требуются финансы, чтобы поддерживать Терехову в стабильномсостоянии. Родные обратились за помощью как к поклонникам творчества великой актрисы,так и ко всем неравнодушным людям.