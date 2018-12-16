Президент России Владимир Путин, который в субботу, 15 декабря, провел в Санкт-Петербурге заседание Совета по культуре и искусству, вечером приехал в гости к президенту СПбГУ Людмиле Вербицкой. Он поздравил ее с присуждением ей премии за вклад в укрепление единства российской нации за 2018 год.

Президент России Владимир Путин, который в субботу, 15 декабря, провел в Санкт-Петербурге заседание Совета по культуре и искусству, вечером приехал в гости к президенту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), академику Российской академии образования Людмиле Вербицкой. Он поздравил ее с присуждением ей премии за вклад в укрепление единства российской нации за 2018 год.Глава государства лично вручил главе СПбГУ значок и диплом лауреата премии. Он отметил, что русский язык как государствообразующий играет особую роль в укреплении нации, и Вербицкая, в свою очередь, сыграла особую роль в этой сфере. Путин горячо поблагодарил Вербицкую.После этого Вербицкая и Путин сели за стол и выпили чаю в неформальной обстановке. Ученая отметила, в частности, важность того, чем занимается президент РФ."Работа такая, надо работать, в конце месяца нужно в кассу, за зарплатой, поэтому нужно заработать зарплату", — с иронией ответил Путин, слова которого цитирует РИА Новости.Ранее в субботу президент встретился с семьей тяжелобольного мальчика, Артема Пальянова. Он мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, и глава государства эту мечту осуществил. Кроме того, Владимир Путин посетил гала-концерте по случаю юбилея дирижера Юрия Темирканова.