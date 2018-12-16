Президент России Владимир Путин поблагодарил дирижера Юрия Темирканова за возможность погрузиться в волшебный и бесконечный мир музыки. Глава государства лично поздравил музыканта, которому в субботу, 15 декабря исполнилось 80 лет.

Президент России Владимир Путин поблагодарил дирижера Юрия Темирканова за возможность погрузиться в "волшебный и бесконечный мир музыки". Глава государства лично поздравил музыканта, которому в субботу, 15 декабря исполнилось 80 лет. По этому случаю в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии состоялся гала-концерт.Путин заявил, что Темирканов располагается в ряду мировых звезд первой величины. "Мы ощущаем его глубину и вселенский масштаб, переживаем такие яркие чувства, которые невозможно описать словами", — цитирует слова президента ТАСС.Особо глава государства выделил многогранность таланта Темирканова — ведь он занимается преподаванием, меценатством, а также ведет волонтерскую работу. По его инициативе созданы различные фестивали и учреждены гранты для молодых талантов. Путин напомнил, что Темирканов возглавляет заслуженный коллектив республики 30 лет, и пожелал юбиляру "не один год радовать публику и всех нас своим замечательным искусством".Юрия Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике. В возрасте 13 лет приехал в Петербург, в 1967 году победил на Всесоюзном конкурсе дирижеров, а через год возглавил Симфонический оркестр Ленинградской филармонии (ныне Академический симфонический оркестр).Ранее в субботу президент РФ провел в Санкт-Петербурге заседание Совета по культуре и искусству, а также встретился с семьей тяжелобольного мальчика, которого зовут Артем Пальянов. У ребенка была мечта — он хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Глава государства стал тем самым "волшебником", который обещал ему показав город с борта вертолета.