Владимир Путин обещал сходить с Иосифом Кобзоном в цирк. О последнем обещании, данном певцу президентом, речь зашла на заседании Совета по культуре и искусству.

Владимир Путин обещал сходить с Иосифом Кобзоном в цирк. Опоследнем обещании, данном певцу президентом, речь зашла на заседании Совета покультуре и искусству.Президент России во время заседания в Санкт-Петербурге всевремя что-то записывал в блокноте. Наблюдавший за Владимиром Путиным директорБольшого цирка Эдгард Запашный попросил главу государства внести в записи и пункто посещении цирка."И в 2019 году мы вас ждем в Большом московском циркена столетие российского циркового искусства", – сказал президенту Запашный.На что Владимир Путин ответил: такая запись в его блокноте уже есть.Как рассказал глава государства, он обещал известному певцуИосифу Кобзону сходить с ним в цирк. "К сожалению, его уже нет. Но я емуобещал, что я сделаю это. Посмотрим, когда это будет удобнее, сделаюобязательно", – сказал Владимир Путин.Об отношениях президента России с ранее рассказывалпресс-секретарь главы государства. По словам Дмитрия Пескова, трагические события, наподобие смертиНародного артиста СССР, Владимир Путин воспринимает с большой болью. Что жекасается самого Кобзона, то, как отметил Песков, артист использовал любойконтакт с президентом, чтобы "ставить какие-то вопросы о помощи людям".умер 30 августа на 81-м году жизни послепродолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбищеМосквы рядом с матерью. На церемонию прощания с артистом пришли свыше 6 тысяччеловек, напоминают "Известия".