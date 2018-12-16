Владимир Путин обещал сходить с Иосифом Кобзоном в цирк. О
последнем обещании, данном певцу президентом, речь зашла на заседании Совета по
культуре и искусству.
Владимир Путин обещал сходить с Иосифом Кобзоном в цирк. О
последнем обещании, данном певцу президентом, речь зашла на заседании Совета по
культуре и искусству.
Президент России во время заседания в Санкт-Петербурге все
время что-то записывал в блокноте. Наблюдавший за Владимиром Путиным директор
Большого цирка Эдгард Запашный попросил главу государства внести в записи и пункт
о посещении цирка.
"И в 2019 году мы вас ждем в Большом московском цирке
на столетие российского циркового искусства", – сказал президенту Запашный.
На что Владимир Путин ответил: такая запись в его блокноте уже есть.
Как рассказал глава государства, он обещал известному певцу
Иосифу Кобзону сходить с ним в цирк. "К сожалению, его уже нет. Но я ему
обещал, что я сделаю это. Посмотрим, когда это будет удобнее, сделаю
обязательно", – сказал Владимир Путин.
Об отношениях президента России с ранее рассказывал
пресс-секретарь главы государства. По словам Дмитрия Пескова, трагические события, наподобие смерти
Народного артиста СССР, Владимир Путин воспринимает с большой болью. Что же
касается самого Кобзона, то, как отметил Песков, артист использовал любой
контакт с президентом, чтобы "ставить какие-то вопросы о помощи людям".
умер 30 августа на 81-м году жизни после
продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище
Москвы рядом с матерью. На церемонию прощания с артистом пришли свыше 6 тысяч
человек, напоминают "Известия".