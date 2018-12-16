Прохор Шаляпин - Стрелец по гороскопу, родился 26 ноября 1983 года. Однако, Андрей Андреевич Захаренков в 2006 году появляется в Фабрике звезд – 6 под псевдонимом Прохор Шаляпин и даже меняет паспорт. Примечательно, что Черная Луна Андрея Захаренкова попадает на Солнце в Водолее настоящего Федора Шаляпина, а Сатурн в Скорпионе на Марс известного певца.

Прохор Шаляпин - Стрелец по гороскопу, родился 26 ноября 1983 года. Однако, Андрей Андреевич Захаренков в 2006 году появляется в "Фабрике звезд – 6" под псевдонимом Прохор Шаляпин и даже меняет паспорт. Примечательно, что Черная Луна Андрея Захаренкова попадает на Солнце в Водолее настоящего Федора Шаляпина, а Сатурн в Скорпионе на Марс известного певца.Чтобы лучше понять сущность Прохора Шаляпина, блистающего на разнообразных телешоу и поражающего воображения поклонников своими странными романами, необходимо внимательнее присмотреться к оперному певцу Федору Шаляпину, в честь которого он и взял себе псевдоним. Тут можно усмотреть любопытные пересечения и противоречия."Талант Шаляпина не ограничивался музыкальной и актерской деятельностью. Федор Шаляпин был замечательным рисовальщиком, пробовал себя в живописи и в скульптуре. Сохранилось множество портретов, автопортретов, рисунков и карикатур его работы. Проявлял большие литературные способности, демонстрируя в своих письменных произведениях большой и сметливый природный ум, незаурядное чувство юмора, цепкую наблюдательность. В одно время являлся художественным руководителем Мариинского театра. Получил репутацию артиста, который соединил в своем творчестве "прирожденную музыкальность, яркие вокальные данные, необыкновенное актерское мастерство", – рассказала "Дни.ру" астролог Оксана Опарина.Так ли обстоят дела самоорганизации у его тезки Прохора или же молодой человек просто попытался примазаться к популярности великого артиста прошлого? "Звезды нам говорят, что Андрей Захаренков, возможно, интуитивно – ассоциативно вошел в образ Федора Шаляпина путем поглощения творческой и мужской энергии певца. По-нашему, это называется "вампиризм". У самого Прохора – Андрея Марс не задался в гороскопе, слишком "ветреный" и не денежный. И парень решил его "поднакачать", – заметила Оксана Опарина."Зато Марс в Весах наделяет молодого человека веселостью, общительностью, культурностью, способностью работать над собой, самовоспитанием, дружелюбием, внимательностью, наблюдательностью, предприимчивостью. Развивает артистизм, виртуозное владение чем-либо, какими-либо навыками, проявляет любовь к утонченным удовольствиям, искусству, обладает стремлением к красоте и образованию. Однако, приносят Прохору дополнительно чрезмерную возбудимость, страстность, беспокойность, тревожность, конфликтность, критичность, склонность к открытой вражде, к риску, к разрывам отношений с окружающими, к психологической слепоте, влюбчивости (стремлению к фанатичным эмоциям), поверхностности. И речь идет пока только о Марсе в гороскопе рождения героев", – подчеркнула астролог.Не менее любопытнее астрологический расклад и у Виталины Цымбалюк-Романовской, в компании с которой Прохора Шаляпина стали видеть все чаще. "О чудо, у виртуозной женщины, кстати, тоже Стрельца по рождению, Марс оказался там, где надо было Прохору. Планета с сильными достоинствами, пока еще, и их оценила вся страна с экранов своих телевизоров. Кто не рискует, тот не пьет шампанское", – отметила Оксана Опарина."Виталина встретила своего "гусара". Андрей Захаренков, тоже повстречал свой "идеал" спутницы, в его собственном представлении. Эти люди притянулись на орбиты друг друга неспроста, у них есть общее – родство душ (или дел, или знаков Зодиака), возможно, опыт прошлых жизней. И им есть, что дать друг другу. Виталина сейчас в зените славы, пока… Прохор купается в ее Марсе. Оба друг для друга ступенька. Как спичка и спичечный коробок, которым был необходим контакт. Подобные отношения заканчиваются тем, что один оказывается пламенеющей спичкой, а другой, так и остается спичечным коробком, но без спички", – рассказала она."Что примечательно по формуле Успеха для этой пары. Стрельцы находят свое имиджевое хобби и популярность через "голосовую имитацию", творческие образы, и другую крайность – дельность, коммерцию. Ребята учли послания звезд в свойственной для них манере. Они старались, как могли! Оставили позади себя немало "скелетов" и жертв, но видимо ничто не останавливает человека на пути к Успеху. Даже то, что реально воплотился образ "изгнанного" артиста и музыкантши Виталины, руководителя театра Армена Джигарханяна, и ведь Солнце Федора Шаляпина в символическом изгнании", – подчеркнула астролог."Мистика! Слишком много совпадений, это и явилось магнитом для пары. Для нас у них свой театр, и мы не вправе их за это осуждать. Можно предположить, что оба не явно ощущают происходящее, критичность Виталины особенно на нуле. Необходимо следить за здоровьем. Прохор в образе, и, похоже, верит сам себе, но Марс Виталины сейчас для него важнее. Его рождение связано с накоплением силы, мудрости и знаний. Шаляпину следует задуматься о своем псевдониме, потусторонние силы берут "плату" за образ, тому есть много примеров"– заключила Оксана Опарина.