В субботу в Польше завершилась Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата, где был принят свод правил реализации Парижского соглашения.

В субботу в Польше завершилась Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата, где был принят свод правил реализации Парижского соглашения​​​.Парижское соглашение по климату было подписано 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.На конференции в Польше затрагивались вопросы, как страны должны отчитываться о принятых мерах по снижению выбросов парниковых газов, как сообщать о действиях по адаптации к изменениям климата, докладывать о выделении средств и их расходовании.Финляндия назвала результаты мероприятия удовлетворительными, ее представители сказали, что принятые правила понятны для всех, они обеспечат полную реализацию соглашения, и ответственность за изменения климата лежит на каждом.Однако позиция США по итогам конференции осталась неизменной – эта страна не будет принимать участие в Парижском соглашении, заявил Госдеп. Американцы и ранее заявляли, что выйдут из соглашения, если им не предоставят выгодных условий, а поэтому никаких обременений и обязательств принимать не будут.На нынешней конференции был представлен доклад Всемирной организации здравоохранения; в нем говорилось, что ежегодно в мире из-за загрязнения воздуха преждевременно умирает около 7 млн человек, экономический ущерб при этом превышает $5 трлн в год. В 15 странах, на которые приходятся самые высокие уровни выбросов парниковых газов, последствия загрязнения воздуха для системы здравоохранения оборачиваются потерей 4% ВВП.В июне этого года председатель 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак заявил, что Парижское соглашение по климату не работает из-за недостатка финансирования; для выполнения обязательств не хватает каждый год от 3 до 5 триллионов долларов.Следующая конференция по климату состоится в ноябре следующего года в Чили.Подробнее о скандальном саммите по климату, что прошел в польском Катовице, смотрите в нашем репортаже.