Португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду забил с пенальти единственный гол в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу с Торино и принес своей команде победу в дерби. Этот мяч стал для Старой синьоры 5000-м в первенстве страны.

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил с пенальти единственный гол в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу с "Торино" и принес своей команде победу в дерби. Этот мяч стал для "Старой синьоры" 5000-м в первенстве страны.Un gol specialissimo, quello di @Cristiano ⚽️E' la rete numero 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ della Juve in @SerieA ❤️#ToroJuve pic.twitter.com/FaNIT5q5Ww— JuventusFC (@juventusfc) 15 декабря 2018 г.Роналду же записал на свой счет 11-й гол в нынешнем чемпионате, догнав в гонке снайперов польского форварда "Дженоа" Кшиштофа Пентека. Теперь они делят первое место в рейтинге самых забивных игроков турнира.