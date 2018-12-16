Самолет компании ИрАэро с туристами с китайского Хайнаня, летевший из Москвы до Владивостока, в воскресенье приземлился в Хабаровске, чтобы хабаровчане смогли выйти в родном городе.

Самолет компании "ИрАэро" с туристами с китайского Хайнаня, летевший из Москвы до Владивостока, в воскресенье приземлился в Хабаровске, чтобы хабаровчане смогли выйти в родном городе.Получилось так, что людей вывозили с острова сначала до Челябинска, затем до Москвы и наконец — до Хабаровска. Этим бортом в город прибыло более 80 человек, сообщает ТАСС.На Хайнане остается еще около 160 хабаровчан, правительство Хабаровского края намерено обратится к МЧС для эвакуации людей.По словам губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, власти договариваются с авиакомпанией "Аврора" о вывозе туристов. В воскресенье в Китай также вылетает представитель Ростуризма по региону.Ранее в "Ростуризме" заявляли, что все смогут вернуться до конца этой недели.Первые 373 человека из Татарстана и нескольких близлежащих регионов, ожидавшие вылета с 8 декабря, прилетели в Казань 11 декабря.Всего от действий туроператора "Жемчужная река" пострадали полторы тысячи человек. Компанию исключили из официального реестра.