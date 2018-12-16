Принц Гарри и Меган Маркл в очередной раз нарушат традицию.
Они проведут рождественские праздники не с герцогами Кембриджскими, а укроются
в старой резиденции королевы – только чтобы не встречаться с Кейт Миддлтон и
принцем Уильямом.
Принц Гарри и Меган Маркл в очередной раз нарушат традицию.
Они проведут рождественские праздники не с герцогами Кембриджскими, а укроются
в старой резиденции королевы – только чтобы не встречаться с Кейт Миддлтон и
принцем Уильямом.
Принц Уильям, его супруга Кейт Миддлтон и их трое детей
будут отмечать праздники в Анмер-холле – своем загородном доме в графстве
Норфолк. Предполагалось, что принц Гарри и Меган Маркл по традиции
присоединятся к ним в их поместье.
Однако, как стало и известно британским таблоидам от
источников во дворце, герцог и герцогиня Саксесские скорее переночуют в
неуютной резиденции Елизаветы II, чем вместе с Кейт и Уильямом. Резиденция, в
которой предпочитает праздновать королева – Сандрингем – располагается всего в
паре километров от дома Уильяма и Кейт. Однако в нем, несмотря на внушительные
внешние габариты, всем Виндзорам довольно сложно поместиться.
В прошлом году Меган Маркл – тогда еще невесту принца Гарри -
пригласили отметить Рождество с его семьей. Будущие герцог и герцогиня
Сассекские гостили у его старшего брата, и, по словам инсайдеров, "фантастически"
провели время все вместе. Однако в последние месяцы все больше слухов об
ухудшении отношений между супругами принцев Гарри и Уильяма – Меган и Кейт.
Что же касается Рождества с королевой в Сандрингеме – то, по
словам источников, оно может стать тяжелым испытанием даже для тех, кто родился
в королевской семье. "А большинство из тех, кто женился на Виндзорах, ждет
не дождется повода уйти", – приводит слова источника Sunday Express.
В ноябре стало известно, что 34-летний принц Гарри и 37-летняя бывшая
голливудская актриса приняли решение переехать из Кенсингтонского дворца в
Лондоне в тихий Виндзор. Если бы они остались жить в 21-комнатных апартаментах,
то стали бы ближайшими соседями с Уильямом и Миддлтон.
Еще больше обостряет конфликт тот факт, что не
отпускает Гарри на традиционную охоту на фазанов в Сандрингеме. Туда приедут
принц Уильям с сыном Джорджем и отец Гарри и Уильяма – принц Чарльз. Однако
Меган Маркл категорическе не приемлет кровавые развлечения. Принц Гарри пропустит
охоту впервые за 20 лет.