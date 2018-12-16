Принц Гарри и Меган Маркл в очередной раз нарушат традицию. Они проведут рождественские праздники не с герцогами Кембриджскими, а укроются в старой резиденции королевы – только чтобы не встречаться с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

Принц Гарри и Меган Маркл в очередной раз нарушат традицию.Они проведут рождественские праздники не с герцогами Кембриджскими, а укроютсяв старой резиденции королевы – только чтобы не встречаться с Кейт Миддлтон ипринцем Уильямом.Принц Уильям, его супруга Кейт Миддлтон и их трое детейбудут отмечать праздники в Анмер-холле – своем загородном доме в графствеНорфолк. Предполагалось, что принц Гарри и Меган Маркл по традицииприсоединятся к ним в их поместье.Однако, как стало и известно британским таблоидам отисточников во дворце, герцог и герцогиня Саксесские скорее переночуют внеуютной резиденции Елизаветы II, чем вместе с Кейт и Уильямом. Резиденция, вкоторой предпочитает праздновать королева – Сандрингем – располагается всего впаре километров от дома Уильяма и Кейт. Однако в нем, несмотря на внушительныевнешние габариты, всем Виндзорам довольно сложно поместиться.В прошлом году Меган Маркл – тогда еще невесту принца Гарри -пригласили отметить Рождество с его семьей. Будущие герцог и герцогиняСассекские гостили у его старшего брата, и, по словам инсайдеров, "фантастически"провели время все вместе. Однако в последние месяцы все больше слухов обухудшении отношений между супругами принцев Гарри и Уильяма – Меган и Кейт.Что же касается Рождества с королевой в Сандрингеме – то, пословам источников, оно может стать тяжелым испытанием даже для тех, кто родилсяв королевской семье. "А большинство из тех, кто женился на Виндзорах, ждетне дождется повода уйти", – приводит слова источника Sunday Express.В ноябре стало известно, что 34-летний принц Гарри и 37-летняя бывшаяголливудская актриса приняли решение переехать из Кенсингтонского дворца вЛондоне в тихий Виндзор. Если бы они остались жить в 21-комнатных апартаментах,то стали бы ближайшими соседями с Уильямом и Миддлтон.Еще больше обостряет конфликт тот факт, что неотпускает Гарри на традиционную охоту на фазанов в Сандрингеме. Туда приедутпринц Уильям с сыном Джорджем и отец Гарри и Уильяма – принц Чарльз. ОднакоМеган Маркл категорическе не приемлет кровавые развлечения. Принц Гарри пропуститохоту впервые за 20 лет.