Тело мальчика, пропавшего накануне в Вологодской области, было найдено в пожарном водоеме. Возбуждено дело о халатности.

Тело мальчика, пропавшего накануне в Вологодской области, было найдено в пожарном водоеме, сообщается в субботу на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.Восьмилетний мальчик пропал в городе Соколе Вологодской области 13 декабря. Позднее его тело было обнаружено в пожарном водоеме, находящемся на балансе муниципальной организации.Возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Изъята документация об обустройстве территории вокруг водоема, устанавливается режим обслуживания объекта, где погиб мальчик.Ранее в ноябре в Волгоградской области глухонемой четырехлетний мальчик утонул в выгребной яме во дворе собственного дома. А в сентябре недалеко от Анапы обнаружено тело 11-летнего мальчика, утонувшего во время купания.