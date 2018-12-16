Полицейские рассказали детям и педагогам о моментах наступления уголовной ответственности, разъяснили подробно такие понятия как «незаконный сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта»...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с наркологом – психологом МНПЦ наркологии организовали и провели профилактические мероприятия для детей, обучающихся в школах столицы.Полицейские посетили учащихся и преподавателей ГБОУ Шуваловская школа № 1448 (Мичуринский проспект, д.12, к.1) и ГБОУ Школа № 1534 (ул. Кедрова, д.11).В ходе проведения мероприятий сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Дмитрий Гуляев рассказал детям и педагогам о моментах наступления уголовной ответственности, разъяснил подробно такие понятия как «незаконный сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта» и «незаконная перевозка». Особое внимание уделил административной ответственности, рассказав, какое наказание предусмотрено за потребление наркотических средств и психотропных веществ.Затем сотрудник полиции побеседовал с присутствующими на тему социальных последствий употребления запрещенных средств и веществ, а также о способах защиты от манипуляции со стороны наркодиллеров.В конце мероприятия Дмитрий Гуляев довел до педагогов и учеников номер единого телефона доверия ГУ МВД России по г. Москве, на который можно сообщить обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.УНК ГУ МВД России по г. Москве