Госдеп США заявил, что строительство газопровода Северный поток-2 отрицательно повлияет на энергобезопасность Европы и предлагают Германии прислушаться к мнению соседних стран по этому вопросу.

Госдеп США заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" отрицательно повлияет на энергобезопасность Европы и предлагают Германии прислушаться к мнению соседних стран по этому вопросу.США ссылаются на резолюцию Европарламента от 12 декабря, в которой говорится о важной роли Украины в европейской сети энергоснабжения. Госдеп также заявил, что будет формировать "единый фронт против кремлевской агрессии", передает "Интерфакс".Штаты уже не раз обращают внимание Германии на "неправильность" российского газа, продвигая при этом в ЕС свой сланцевый газ. Так, в апреле президент США Дональд Трамп требовал от канцлера ФРГ Ангелы Меркель перестать поддерживать строительство "Северного потока-2". В обмен на отказ Трамп предлагал Меркель переговоры по новому торговому соглашению.Как тогда заявляли эксперты, Берлин прекрасно понимает, что Трамп – ненадежный политик. Он ни во что не ставит европейские интересы и не дает никаких гарантий, что соглашения с Германией будут выполняться.В рамках проекта "Северный поток-2" планируется построить две нитки газопровода от России до Германии через Балтийское море. Ежегодно через него будет проходить 55 миллиардов кубометров газа.В ноябре этого года глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Поток" будет достроен, несмотря на все угрозы Соединенных Штатов. "Ну вы же все сами видите — 200 километров уже построили. И остальное достроим", — сказал он.