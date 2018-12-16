Авиаудар коалиции под руководством США уничтожил в субботу командный пункт террористов, который располагался в мечети города Хаджин на востоке Сирии.

Авиаудар коалиции под руководством США уничтожил в субботу командный пункт террористов из группировки ИГ (запрещена в России), который располагался в мечети города Хаджин на востоке Сирии.Коалиция обвинила террористов в постоянном использовании больниц и религиозных зданий, отметив, что они, террористы, игнорируют жизни невинных людей. По данным пресс-службы, командный пункт в мечети занимали более 16 вооруженных боевиков.По ним был нанесен авиаудар, который "уничтожил еще одну единицу оперативного потенциала террористов". О пострадавших среди гражданских информации нет, сообщает РИА Новости.В марте этого года США также ударили по мечети (потом Пентагон заявил, что ударили по соседнему зданию); тогда погибло 40 человек. При этом никто из представителей ведомства не смог подтвердить, было ли здание в момент авиаудара в так называемом "необстрельном списке" или же было из него изъято.Тогда же в марте британское издание The Guardian раскритиковало действия международной коалиции, а в первую очередь, американских военных. По мнению журналистов, несколько недель практически каждая атака американских ВВС сопровождается массовой гибелью мирных жителей. Газета писала, что американские военные преследуют террористов, но на деле их ракеты падали то на лагерь беженцев, то на переполненную мечеть.