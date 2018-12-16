Невинный комментарий поднял волну негатива в отношении известной телеведущей Регины Тодоренко. Артистка посочувствовала решившей спуститься в метро Ксении Бородиной – за что и собрала гневные отклики от пассажиров подземки.

Невинный комментарий поднял волну негатива в отношенииизвестной телеведущей Регины Тодоренко. Артистка посочувствовала решившейспуститься в метро Ксении Бородиной – за что и собрала гневные отклики отпассажиров подземки.Ксении Бородиной пришлось спуститься в метро, чтобы избежатьмосковских пробок и успеть на очередную съемку. "Психанула", —подписала кар Бородина.Подписчиков впечатлил не сам факт того, что Ксении пришлосьвоспользоваться услугами общественного транспорта, сколько оставленный подпостом комментарий Регины. "Не свели тебя там с ума?", – спросилаТодоренко, присовокупив к подписи смайлик.Пользователи юмора не оценили. "Куда уж нам простымсмертным-то, такая богиня спустилась с небес. Регина, будь проще!", "Ой,неженка какая. Относилась нормально, теперь мнение поменялось о вас. Еще иржет! Кто знает, где ты завтра окажешься?", "Там, барышня, не сводятс ума. Что у вас в голове?", – возмущались фанаты.Бывшая ведущая популярного шоу "Орел и Решка"Регина известна своейпростотой в общении с поклонниками. Опыт, полученный в работе над телешоу,помог ей создать проект "Пятница с Региной", который теперь выходитна ее YouTube-канале, напоминаетУ Регины и Влада Топалова несколько дней назадродился сын. Роды прошли в одной из московских клиник, мальчик появился на светвесом 3,5 килограмма и ростом 59 сантиметров. Молодой отец присутствовал народах. Топалов рассказал, что мама и малыш чувствуют себя хорошо.