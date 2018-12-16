Невинный комментарий поднял волну негатива в отношении
известной телеведущей Регины Тодоренко. Артистка посочувствовала решившей
спуститься в метро Ксении Бородиной – за что и собрала гневные отклики от
пассажиров подземки.
Невинный комментарий поднял волну негатива в отношении
известной телеведущей Регины Тодоренко. Артистка посочувствовала решившей
спуститься в метро Ксении Бородиной – за что и собрала гневные отклики от
пассажиров подземки.
Ксении Бородиной пришлось спуститься в метро, чтобы избежать
московских пробок и успеть на очередную съемку. "Психанула", —
подписала кар Бородина.
Подписчиков впечатлил не сам факт того, что Ксении пришлось
воспользоваться услугами общественного транспорта, сколько оставленный под
постом комментарий Регины. "Не свели тебя там с ума?", – спросила
Тодоренко, присовокупив к подписи смайлик.
Пользователи юмора не оценили. "Куда уж нам простым
смертным-то, такая богиня спустилась с небес. Регина, будь проще!", "Ой,
неженка какая. Относилась нормально, теперь мнение поменялось о вас. Еще и
ржет! Кто знает, где ты завтра окажешься?", "Там, барышня, не сводят
с ума. Что у вас в голове?", – возмущались фанаты.
Бывшая ведущая популярного шоу "Орел и Решка"
Регина известна своей
простотой в общении с поклонниками. Опыт, полученный в работе над телешоу,
помог ей создать проект "Пятница с Региной", который теперь выходит
на ее YouTube-канале, напоминает
У Регины и Влада Топалова несколько дней назад
родился сын. Роды прошли в одной из московских клиник, мальчик появился на свет
весом 3,5 килограмма и ростом 59 сантиметров. Молодой отец присутствовал на
родах. Топалов рассказал, что мама и малыш чувствуют себя хорошо.