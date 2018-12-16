В американском Милуоки прошел турнир смешанных единоборств UFC on Fox 31. В главном поединке вечера сошлись экс-претенденты на титул организации в легком весе американцы Кевин Ли и Эл Яквинта. Бойцы провели все пять раундов. По их итогу победа досталась Яквинте общим решением судей.

В американском Милуоки прошел турнир смешанных единоборств UFC on Fox 31. В главном поединке вечера сошлись экс-претенденты на титул организации в легком весе американцы Кевин Ли и Эл Яквинта. Бойцы провели все пять раундов. По их итогу победа досталась Яквинте общим решением судей.В первых раундах поинтереснее смотрелся Кевин Ли, однако затем его соперник перехватил инициативу и был близок к нокауту. Все трое судей отдали победу Яквинте – 48-47, 48-47, 49-46.В соглавном бою вечера бразильский боец Эдсон Барбоза досрочно победил Дэна Хукера, нокаутировав новозеландца в третьем раунде ударом в корпус.