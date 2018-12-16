Российскому президенту не нужна даже инсценировка химической
атаки на Донбасс. Владимиру Путину достаточно сказать, что это было – и можно
отправлять войска на Украину. Эксперты готовят украинцев к скорому
русскому нашествию.
Российскому президенту не нужна даже инсценировка химической
атаки на Донбасс. Владимиру Путину достаточно сказать, что это было – и можно
отправлять войска на Украину. "Эксперты" готовят украинцев к скорому
"русскому нашествию".
Вдохновение для очередной волны антирусской истерии
украинские политики черпают в докладе аналитиков американского Центра изучения
войны. Эти серьезные ученые установили,
что на Украине налицо все признаки грядущей эскалации – в частности, препятствование
предоставления автокефалии украинской церкви. А отсутствие весомого ответа со
стороны НАТО, по их мнению, лишь поощряет российского президента Владимира
Путина на наступательные действия
По заявлениям аналитиков, Москва готовит необходимые
предпосылки для открытого вторжения на Украину – к примеру, Кремль
распространяет "фальшивки" о том, что Украина и Запад готовят атаки
на Востоке Украины, в том числе и химические.
Ранее представитель ДНР
Даниил Безсонов заявил, что в город Бахмут прибыла группа британских военных.
Они готовятся к проведению химических атак на севере Донецкой республики.
Украинские военные тут же стали наперебой опровергать эту информацию.
К делу подключились и представители российской оппозиции.
Леонид Гозман, к примеру, заявил, что Владимиру Путину не нужно проводить
химическую атаку в Донбассе с тем, чтобы обвинить в этом ВСУ. "Он просто
может сказать, что это было. Если уж наплевать на общественное мнение, а
ориентироваться только на себя, тогда и не нужна никакая химическая атака. Он
просто скажет, что это было и введет войска на "защиту" людей",
– заявил Гозман украинскому "Обозревателю".