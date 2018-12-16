Российскому президенту не нужна даже инсценировка химической атаки на Донбасс. Владимиру Путину достаточно сказать, что это было – и можно отправлять войска на Украину. Эксперты готовят украинцев к скорому русскому нашествию.

Российскому президенту не нужна даже инсценировка химическойатаки на Донбасс. Владимиру Путину достаточно сказать, что это было – и можноотправлять войска на Украину. "Эксперты" готовят украинцев к скорому"русскому нашествию".Вдохновение для очередной волны антирусской истерииукраинские политики черпают в докладе аналитиков американского Центра изучениявойны. Эти серьезные ученые установили,что на Украине налицо все признаки грядущей эскалации – в частности, препятствованиепредоставления автокефалии украинской церкви. А отсутствие весомого ответа состороны НАТО, по их мнению, лишь поощряет российского президента ВладимираПутина на наступательные действияПо заявлениям аналитиков, Москва готовит необходимыепредпосылки для открытого вторжения на Украину – к примеру, Кремльраспространяет "фальшивки" о том, что Украина и Запад готовят атакина Востоке Украины, в том числе и химические.Ранее представитель ДНРДаниил Безсонов заявил, что в город Бахмут прибыла группа британских военных.Они готовятся к проведению химических атак на севере Донецкой республики.Украинские военные тут же стали наперебой опровергать эту информацию.К делу подключились и представители российской оппозиции.Леонид Гозман, к примеру, заявил, что Владимиру Путину не нужно проводитьхимическую атаку в Донбассе с тем, чтобы обвинить в этом ВСУ. "Он простоможет сказать, что это было. Если уж наплевать на общественное мнение, аориентироваться только на себя, тогда и не нужна никакая химическая атака. Онпросто скажет, что это было и введет войска на "защиту" людей",– заявил Гозман украинскому "Обозревателю".