Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик прокомментировал агрессивные высказывания радикалов после его слов о готовности защитить Киево-Печерскую лавру.

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на слова украинских радикалов.Усик перед этим заявлял о готовности защищать Киево-Печерскую лавру.Так, экс-боец добровольческого военного батальона "Донбасс" Олег Дуб написал в Facebook, что у Усика горе от ума, и он зря думает, что в таких разборках есть правила и перерывы между раундами.Меж тем боксер всерьез намерен защищать каноническую церковь на Украине, и неважно, дадут ли Киеву томос об автокефалии. Усик заявил, что нормально защищать слабого, нельзя оставаться равнодушным, если кого-то бьют на улице. И он будет оставаться на стороне своего дома, своей веры.В начале октября Константинопольский патриархат принял решение предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине и восстановить ее ставропигию - непосредственное подчинение Константинопольскому патриарху.В РПЦ считают, что такие действия наносят непоправимый ущерб православной церкви, передает РИА Новости.