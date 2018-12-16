Цель акции – привлечь внимание водителей к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с юными инспекторами дорожного движения, родительским патрулем Великодворской школы и представителями народной дружины «Дорожный надзор» провели в поселке Великодворский Гусь-Хрустального района акцию «Водитель, будь внимателен - на дороге дети!».Участники акции вышли на дорогу в центре поселка с лозунгом «Водитель, будь внимателен - на дороге дети!». Цель акции – привлечь внимание водителей к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.В ходе мероприятия, инспекторы ГИБДД разъясняли водителям ответственность за нарушение правил дорожного движения и рассказывали об основных причинах дорожно-транспортных происшествий. Водители с пониманием отнеслись к проводимому мероприятию, соглашаясь, что безопасность ребенка на дороге во многом зависит от взрослых.Не остались без внимания и пешеходы, которым объяснили, как правильно и безопасно переходить проезжую часть дороги.Всем участникам дорожного движения школьники вручили буклеты и листовки с пожеланиями безаварийных дорог.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает к соблюдению Правил дорожного движения. Водитель!