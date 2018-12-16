Двое жителей города Троицка за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Участковые уполномоченные территориального подразделения полиции Новой Москвы выявили факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан.В результате проверки жилого сектора полицейские установили, что двое жителей города Троицка за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данным фактам отделом дознания территориального подразделения полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38