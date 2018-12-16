Очевидцы сняли на видео место страшной аварии в Санкт-Петербурге. Внедорожник сбил на регулируемом пешеходном переходе мать с двумя детьми.

Очевидцы сняли на видео место страшной аварии в Санкт-Петербурге. Внедорожник сбил на регулируемом пешеходном переходе мать с двумя детьми.На регулируемом пешеходном переходе на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге внедорожник Ford сбил мать с двумя детьми, которая пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Женщина и ее трехлетний сын находятся в бессознательном состоянии, передает "РЕН ТВ". Состояние десятилетней девочки врачи оценивают как тяжелое. Все пострадавшие были доставлены в больницу.