Под Нижним Тагилом водитель легковушки не смог удержать ее на дороге после обгона и устроил массовую аварию. Сам он отделался царапиной на ноге, а владелец Skoda оказался в больнице. Камера регистратора сняла момент столкновения.

Под Нижним Тагилом водитель легковушки не смог удержать ее на дороге после обгона и устроил массовую аварию. Сам он отделался царапиной на ноге, а владелец Skoda оказался в больнице. Камера регистратора сняла момент столкновения.ДТП произошло утром в субботу, 15 декабря, на объездной дороге. Владелец Daewoo Lanos после обгона не совладал с управлением, машина вылетела на встречную полосу и врезалась в колесо грузовика, да так, что у DAF оказалось заблокировано колесо. Неуправляемая машина выехала на встречную полосу, зацепила Skoda, пробила отбойник и перевернулась."У водителя Lanosа царапина на ноге. Водитель Skoda в больнице", — сообщил следовавший позади дальнобойщик.