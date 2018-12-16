В Париже пятую субботу подряд протестовали желтые жилеты. Картина знакомая: беспорядки, полиция снова применяла водометы, газ и резиновые пули.

В Париже пятую субботу подряд протестовали "желтые жилеты". Картина знакомая: беспорядки, полиция снова применяла водометы, газ и резиновые пули.То ли они устали, то ли большинство всё-таки устроили уступки Макрона, но эта акция протеста оказалась наименее масштабной по сравнению с другими, но не менее запоминающейся. Не только "желтые жилеты", но и профсоюзы Франции вышли на улицы.Масштабных разрушений не случилось. Самых агрессивных и радикальных задержали еще неделю назад. Впрочем, и в эту субботу полторы сотни активистов отправили в кутузку. Полиция действовала предельно жестко: в ход шел слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули.В качестве укора полиции несколько девушек переоделись в костюм Марианны, ставшей символом Великой Французской революции и молча встали напротив жандармов. Никого из них полицейские задержать так и не решились."Они приняли законы и не спрашивали наше мнение. Это разозлило людей и многие стали выходить на улицы. Всё началось с понижения скорости до 80 километров в час, а потом еще много всего. Теперь каждый раз, когда они делают что-то против народа, мы идем против них. То, что мы начали здесь, невозможно остановить", — говорит один из манифестантов.Тысячи полицейских уже отработали схему противодействия митингующим: чтобы те не пошли большой группой на важные правительственные и туристические объекты, спецотряды разбивали толпу на небольшие группы, а потом арестовывали самых буйных.На фоне даже маленьких протестов последствия большие. Если политическая система страны остается неизменной, то экономическая постоянно теряет миллионы евро: сверхурочная работа полиции и повышенные меры безопасности заставляют тратить бюджетные средства на внебюджетные события. Малый бизнес тоже пускает деньги вместо новых столов, стульев или оборудования — на покупку и установку защитных ставней от мародёров и найм охранников"В прошлую субботу мой магазин был разграблен. Все мои костюмы валялись на полу, демонстранты ломали витрины и брали всё, что хотели. Некоторые костюмы были оплачены заранее, как мне теперь возвращать деньги? Это ужасно, я не знаю, как сегодня выходить на улицу", — переживает парижский портной.Забитые досками магазины напоминают осажденные крепости. Разгромить их желающих не находится. В субботу многие просто не работали, но зато были открыты все туристические объекты: туристов пустили и на Эйфелеву башню и в Лувр, их взяли под усиленную охрану. Эксперты гадают: то ли это затишье перед новой бурей, то ли движение пошло на спад. В двухмиллионном Париже на улицы вышли не более пяти тысяч человек