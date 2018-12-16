Вода с неприятным запахом из водозабора на реке Нерль во Владимирской области пригодна для питья и хозяйственно-бытовых нужд.

Роспотребнадзор разрешил пить воду из водозабора реки Нерль во Владимирской области.Вечером 11 декабря жители стали жаловаться на неприятный запах от воды из-под крана. В этот же день, по данным "Владимирводоканала", в реку сбросили органические вещества неизвестного происхождения.15 декабря были сделаны пробы воды на водозаборе. По результатам исследования стало ясно, что воду можно пить и использовать хозяйственно-бытовых нужд.Кроме того, было отмечено снижение интенсивности запаха, передает ТАСС.