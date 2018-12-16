В водоем сбросили органические вещества неизвестного происхождения

В водоем сбросили органические вещества неизвестного происхожденияВода с неприятным запахом из водозабора на реке Нерль во Владимирской области пригодна для питья и хозяйственно-бытовых нужд, сообщает региональный Роспотребнадзор.Напомним, 11 декабря жители Владимира сообщили о неприятном запахе воды из крана. «15 декабря прошел отбор контрольных проб воды на водозаборе реки Нерль, а также в водопроводных сооружениях МУП "Водоканал" и в распределительной сети (социальные учреждения и многоквартирные дома) с целью проведения лабораторных исследований. По результатам исследований водопроводная вода пригодна для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд», - отметили в ведомстве.В Роспотребнадзоре отмечают, что интенсивность запаха воды стала меньше. Превышения уровня заболеваемости острыми кишечными инфекциями, связанными с употреблением водопроводной воды, во Владимире не зарегистрировано. Установить источник запаха не удалось.