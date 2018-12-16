Поддерживаемые США и Великобританией Украина, Польша и страны Прибалтики навязывают свое мнение Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в интервью программе Толстой. Воскресенье заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поддерживаемые США и Великобританией Украина, Польша и страны Прибалтики навязывают свое мнение Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в интервью программе "Толстой. Воскресенье" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Председатель нижней палаты подчеркнул, что текущий кризис в отношении России и ПАСЕ сложился по вине тех, кто посчитал, что Москву необходимо лишить права голоса, но при этом заставить ее продолжать платить взносы в организацию."Мы не считаем, что так можно поступать сегодня, в XXI веке. Когда начинаем этот вопрос обсуждать, мы находим поддержку всех национальных парламентов", – сказал Володин.По его словам, нет смысла участвовать в работе ПАСЕ, если не предоставлены равные возможности для всех делегаций. Спикер Госдумы подчеркнул, что в таком случае Россия будет искать другие форматы сотрудничества с зарубежными парламентариями.Председатель нижней палаты с сожалением отметил, что организация оказалась заложницей в руках у радикалов – Украины, Польши, государств Прибалтики, которых активно поддерживают США и Великобритания. Указанные страны, посетовал спикер, навязывают ПАСЕ свою волю.Володин отметил, что это не нравится другим странам, о чем зарубежные парламентарии говорят своим российским коллегам.Напомним, отношения России и ПАСЕ переживают непростой период. В связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией на востоке Украины на нашу делегацию были наложены санкции. Помимо прочего, ее лишили права голоса. Москва заявила о невозможности работы в подобных дискриминационных условиях и прекратила участие в заседаниях ПАСЕ.В июне прошлого года Россия сообщила о приостановке части выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия нашей делегации не будут восстановлены в полном объеме. Тем не менее наша страна продолжила работу по ратификации конвенционных документов.