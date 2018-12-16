Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал сомнительной легитимность решения об автокефалии (независимости) украинской церкви. По словам председателя нижней палаты, действия президента Незалежной Петра Порошенко, инициировавшего церковный раскол, направлены лишь на сохранение собственной власти.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал сомнительной легитимность решения об автокефалии (независимости) украинской церкви. По словам председателя нижней палаты, действия президента Незалежной Петра Порошенко, инициировавшего церковный раскол, направлены лишь на сохранение собственной власти.Володин отметил, что объединительный собор не состоялся, поскольку на нем отсутствовали стороны, которые должны были прийти к соглашению. "Именно поэтому заявления делает лично Петр Порошенко, а не иерархи церкви", – сказал спикер Госдумы.Президент Украины своими действиями усугубляет раздор в украинском обществе, уверен председатель нижней палаты. По словам Володина, лидеру Незалежной безразличны миллионы верующих. "Он жаждет ее (власть. – Прим. ред.) сохранить любыми способами, не задумываясь о судьбах людей и их вере", – подчеркнул спикер Госдумы.Ранее Вячеслав Володин украинские власти от вмешательства в церковные дела. По словам председателя нижней палаты, действия Петра Порошенко и его сторонников ни к чему хорошему не приведут."Люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота, строят свою политику на разрушении тех ценностей и устоев, которые на протяжении веков объединяли народы Украины и России", – сказал законодатель.В субботу, 15 декабря, соборе Святой Софии в Киеве при полной поддержке Константинопольского патриархата прошел так называемый объединительный собор.По итогам собрания Порошенко, лично принимающий участие в церковном расколе, объявил о создании Украинской автокефальной поместной православной церкви. Новую структуру возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, ранее служивший в неканоническом Киевском патриархате.