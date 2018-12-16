Мужчина похитил строительные материалы у своей соседки.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в краже строительных материалов.В сентябре текущего года в полицию обратилась жительница одного из сел района и сообщила о том, что ночью из двора ее частного дома было похищено 26 досок. Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, превысил 5 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлено, что к краже досок причастен сосед потерпевшей. Похищенные строительные материалы были обнаружены полицейскими во дворе дома фигуранта и изъяты. Мужчина признал свою вину и пояснил, что намеревался использовать доски для собственных нужд.В настоящее время возбужденное в отношении мужчины уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.