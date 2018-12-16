Швейцарский горнолыжник Марк Гизин неудачно приземлился во время соревнований по скоростному спуску на этапе Кубка мира в итальянской Валь-Гардене и потерял сознание. Инцидент сняли на видео.

Швейцарский горнолыжник Марк Гизин неудачно приземлился во время соревнований по скоростному спуску на этапе Кубка мира в итальянской Валь-Гардене и потерял сознание. Инцидент сняли на видео.Как можно судить по кадрам, 30-летний спортсмен не удержался на своих двоих, на полной скорости боком вылетел с пригорка и неудачно приземлился. Когда к нему подоспели сотрудники трассы и медики, он был без сознания.В себя он пришел только в госпитале в Больцано, куда его доставили на вертолете. Сестра Мишель, тоже принимающая участие в Кубке мира, сообщила Neveitalia.it, что состояние Марка стабильно. По предварительным данным, спортсмен получил перелом таза.Соревнования из-за инцидента были приостановлены на полчаса.В 2015 году Гизин получил сотрясение мозга во время выступления в австрийском Китцбюэле, после этого он на протяжении двух лет испытывал проблемы со сном.