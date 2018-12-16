Звезда телепроекта Дом-2 Мария Кохно рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, из-за которых она попала в больницу. Из-за плотного графика с ней случилось нервное истощение.

Звезда телепроекта "Дом-2" Мария Кохно рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, из-за которых она попала в больницу. Из-за плотного графика с ней случилось нервное истощение.Мария Кохно, которая сделала себе имя благодаря участию в скандальном шоу "Дом-2", не собирается сидеть сложа руки и почивать на лаврах после ухода с проекта. Вместо этого она совмещает благотворительность, съемки и работу. Однако не всегда у нее получается сделать это без ущерба для своего здоровья."Недавно мне стало плохо, и я начала терять сознание. Меня увезли в больницу, где я пролежала ночь. На следующий день я выписалась и снова чуть не упала в обморок", – цитирует портал Марию Кохно. "Врачи сказали, что у меня нервное истощение, и мне нужен постельный режим. Вообще, советуют улететь куда-нибудь", – добавила она.Кохно рассказала, что много сил у нее отнимает благотворительная деятельность. По ее словам, звезда "Дома-2" после ухода с телестройки начала помогать людям, страдающим от онкологии и анорексии."Все началось с того, что мне позвонила сестра близняшек, попросила помощи. Теперь таких историй у меня четыре… Недавно я еще открыла благотворительную организацию для больных анорексией, также веду фонд для онкобольных", – отметила девушка.Кроме того, Мария Кохно участвует в различных съемках, что также отнимает у нее много сил. "Я держусь, но, к сожалению, здоровье меня подвело", – заключила Мария Кохно.