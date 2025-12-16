В зале — аншлаг. В стенах областного музыкального колледжа проходит концерт, посвященный 80-летию владимирского дирижера Игоря Лебедева. Собрались его бывшие воспитанники, ценители

классической музыки и, конечно, дети, которые до сих пор занимаются у маэстро. Игорь Лебедев, преподаватель, дирижер симфонического оркестра С детства песни пел во всяких пионерских организациях. А потом чего-то меня взяли в музыкальное