О последствиях потребления никотинсодержащей и алкогольной продукции рассказал врач.

С 15 по 21 декабря в России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью.В преддверии новогодних праздников особенно важно помнить о соблюдении здорового образа жизни. Не менее важен отказ от вредных привычек. О последствиях потребления никотинсодержащей и алкогольной продукции рассказал врач – психиатр-нарколог Владимирского областного наркологического диспансера Иван Шнырин.Негативные последствияНикотин и алкоголь – это психоактивные вещества, которые оказывают разрушительное воздействие на организм и психо¬эмоциональное состояние человека. Их употребление связано с повышенным риском развития хронических заболеваний, психических расстройств и социальной дезадаптации.Никотин вызывает зависимость и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, рака лёгких, хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и других серьёзных патологий.Алкоголь негативно влияет на печень, мозг, сердце и другие органы, увеличивая риск цирроза, алкогольной кардиомиопатии, деменции и различных видов рака.Кроме того, никотин и алкоголь влияют на нейротрансмиттеры в мозге, вызывая изменения в настроении, поведении и когнитивных функциях.Употребление этих веществ может приводить к депрессии, тревоге, раздражительности и снижению концентрации внимания. Длительное употребление может спровоцировать развитие психических расстройств, таких как алкогольный психоз и никотиновая зависимость.Употребление никотина и алкоголя часто приводит к социальной изоляции, конфликтам в семье и на работе, а также к финансовым проблемам. Подвоздействием этих веществ люди чаще совершают необдуманные поступки, попадают в аварии и становятся жертвами насилия.Чем заменять?Специалисты говорят: употреблению никотина и алкоголя можно найти здоровую альтер-нативу, например: найти себе хобби, заняться бегом, плаванием, прогуляться на свежем воздухе.И новогодние праздники не повод забывать о здоровье. Следует соблюдать умеренность, не смешивать разные виды напитков, помнить о последствиях для желудочно-кишечного тракта.Чтобы оградить детей от вредных привычек, следует начать с себя: стать для них примером, ограничить время, которое ребёнок проводит в интернете, чтобы избежать нежелательной информации и пропаганды вредных привычек.Отказ от никотина и алкоголя является важным шагом на пути к здоровью и благополучию.