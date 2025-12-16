В городе Покров снесли аварийный дом, представлявший опасность для жизни и здоровья людей. Решение о сносе было принято после вмешательства прокуратуры Петушинского района. Об этом

В городе Покров снесли аварийный дом, представлявший опасность для жизни и здоровья людей. Решение о сносе было принято после вмешательства прокуратуры Петушинского района. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Дом по адресу ул. 3 Интернационала, д. 60, ранее признанный аварийным, был расселен в этом году. Однако его снос затянулся, и свободный доступ к зданию сохранялся.