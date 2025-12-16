Сразу два приза по 1 млн рублей до сих пор ждут своих владельцев.

Два жителя Владимирской области стали миллионерами, но почему-то не спешат забирать свои выигрыши. Пресс-служба лотереи сообщает, что сразу два приза по 1 млн рублей до сих пор ждут своих владельцев.Один из счастливых билетов был куплен 16 ноября в Гусь-Хрустальном. Второй, электронный билет был приобретен в мобильном приложении и разыгран 4 октября.Кто эти загадочные победители, и почему они до сих пор не объявились – остается интригой. Возможно, они еще не проверили свои билеты или просто забыли о них. В любом случае, миллионные выигрыши продолжают ждать своих законных владельцев.