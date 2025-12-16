В купе поезда едут трое мужчин и привлекательная девушка. Завязался разговор, который очень скоро повернулся к эротической теме. Тогда молодая девушка предлагает:
- Если каждый из вас даст мне по 1$, я покажу вам мои ноги.
Мужики, любующиеся этой красоткой, немедленно достают по доллару. Девушка немного приподымает платье, показывает и говорит:
- Если каждый из вас, господа, даст мне по 10 $, то я покажу вам мои бедра. У мужчин заблестели глаза и они охотно отдают десятки. Девушка полностью задрала свое платье. Зрители возбужденно притихли, а один даже начал снимать пиджак.
- Ну, а теперь, - шепчет девушка, - если вы дадите мне по 100 $, то я покажу вам, где мне удаляли аппендицит.
Все три раскошеливаются. Девушка поглядела в окно и радостно сооб
