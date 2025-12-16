В Гусь-Хрустальном районе на заводе «Эвис» выпустили необычную новогоднюю коллекцию. Предприятие создало эксклюзивную серию ёлочных шаров, украшенных гербами всех муниципалитетов

В Гусь-Хрустальном районе на заводе «Эвис» выпустили необычную новогоднюю коллекцию. Предприятие создало эксклюзивную серию ёлочных шаров, украшенных гербами всех муниципалитетов Владимирской области. Об этом сообщили в облправительстве. Праздничные украшения выполнены в цветах российского триколора. Эти особенные шары появятся на главных новогодних ёлках областного центра. Фото: правительство области