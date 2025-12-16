Прокурор требует для 20-летней жительницы Коврова 18 лет колонии за убийство с особой жестокостью.

Годовалый малыш, оставленный без еды и воды, остался один наедине со смертью в съемной квартире в Коврове во Владимирской обуви. Позже его тело, детские вещи и игрушки мать упаковала в коробку и выбросила под окнами. А сама продолжала врать родным будто ребенок с няней.История, раскрытая следователями и озвученная в суде, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Прокурор требует для 20-летней жительницы Коврова 18 лет колонии. И это — не самый суровый приговор, который она могла бы получить. Подробнее в материале vlad.aif.ru.«У него всегда были няни»: ложь как прикрытиеТрагедия разворачивалась с июля по сентябрь 2024 года. Молодая женщина, недавно расставшаяся с сожителем, начала испытывать патологическую неприязнь к их общему сыну. Как в Следственном комитете Владимирской области, ребенок был нежеланным и к тому же внешне напоминал отца. Это сходство, по версии следствия, и стало для нее последней каплей.Решив избавиться от сына, она оставила годовалого малыша одного в пустой квартире. Без воды. Без еды. При этом ее жизнь шла своим чередом. Отцу ребенка и родственникам она спокойно говорила, что мальчик находится под присмотром, что у него все хорошо, подробности в прокуратуре.«У него всегда были няни», — нагло врала она.Лишь когда соседи, наконец, обнаружили разлагающиеся останки, правда всплыла. К тому времени с момента смерти малыша прошло уже больше месяца.Страшная находка в палисадникеОстанки мальчика пролежали в коробке в палисаднике жилого дома около двух недель, прежде чем их заметили. Местная жительница Ирина сначала подумала, что это выброшенный хлам.«У меня прямо все помутнело!» — позже рассказывала она. Из грязной коробки торчали детские ножки.Вызванный ее мужем наряд полиции извлек из коробки не только тельце ребенка, но и сложенные сверху детскую одежду и игрушки. Эти вещи стали вещественными доказательствами по делу.Циничные оправдания материНа суде женщина вину не признала, выдвигая одну нелепую версию за другой. Сначала она утверждала, что в квартире было достаточно еды и воды, и годовалый ребенок мог сам себя обслуживать. Потом заявила, что мальчик умер у нее на глазах, а она, испугавшись, просто убежала. Ни одну из этих версий следствие не сочло правдоподобной. Слишком много было лжи и слишком явных улик.В итоге матери было предъявлено обвинение за убийство малолетнего с особой жестокостью. В прениях сторон заместитель прокурора Владимирской области Антон Жуков назвал доказательства вины неопровержимыми. Он обвиняемой наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет и 1 месяц.Сейчас женщина находится под стражей. У нее есть трехлетний старший сын, который уже изъят из опасной среды. Мать ограничена в родительских правах, и мальчик живет со своим отцом.