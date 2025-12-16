В деревне Аббакумово Петушинского района 13 декабря произошёл трагический пожар, унёсший жизни двух человек. По предварительной версии МЧС России по Владимирской области, причиной

В деревне Аббакумово Петушинского района 13 декабря произошёл трагический пожар, унёсший жизни двух человек. По предварительной версии МЧС России по Владимирской области, причиной возгорания стала неисправная печь в дачном доме. Инцидент произошёл 13 декабря. Сообщение о пожаре по адресу: улица 4-я линия, дом 27, поступило спасателям в 15:35. К моменту прибытия огнеборцев деревянный домик был